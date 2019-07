Zwarte Cross beleeft editie met zwarte rouwrand

Bij een schietincident afgelopen nacht bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost is een dode gevallen. Het zou volgens Het Parool gaan om de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien (33).

Balentien was betrokken bij meerdere geweldszaken. In februari werd hij vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Surinaamse crimineel Johannes Kastiel in 2008.Justitie kon niet bewijzen dat hij het was die Kastiel had willen beroven van 35.000 euro. Het OM had tien jaar cel tegen hem geëist.

Eerdere aanslag