Zo groot is de kans op inbraak bij jou. Wat te doen?

De zomermaanden zijn niet alleen favoriet bij vakantiegangers, ook inbrekers kunnen hun lol op. Terwijl we massaal ons huis ontvluchten naar recreatieplassen en zomerse oorden, zien grijpgrage handen hun kans schoon. Zeker tijdens schoolvakanties stijgt het inbraakrisico. Hoe groot is de kans dat jouw stulpje het doelwit wordt van ongewenst bezoek?

Dat is precies wat verzekeraar Interpolis heeft berekend en met die gegevens is de InbraakBarometer opgesteld. Via deze website kan jij checken hoe groot de kans op inbraak is bij jou in de buurt. Een leuk gegeven natuurlijk, maar het zegt lang niet alles. Zelf heb je de grootste invloed aangezien inbrekers vrijwel altijd voor de weg van de minste weerstand gaan. In het onderstaande interview met een ex-inbreker dat Metro in april publiceerde werd dit ook duidelijk, net als enkele rake tips om je tegen inbraak te wapenen.

Zit de deur niet dubbel op slot, dan 'flipperen' inbrekers deze mete een bankpas zo open. ANP - Jerry Lampen

Sleutel pakken

Rond half één ’s nachts gingen ze de deur uit. Zwarte kleding aan en naar een dorp. De auto parkeren en gewoon lopen tot er een geschikt huis werd ge- spot om in te breken. Inmiddels heeft hij zijn leven gebeterd en geeft hij zelfs voorlichting over inbraakpreventie. Mikel Dees (42) weet nog wel goed hoe het ging vroeger. Met een man of vier op pad, op zoek naar schuren, garages of tuindeuren die open stonden.

„Met een beetje geluk stond er een raampje open voor frisse lucht”, herinnert Dees zich. Dat kon ook gewoon een luikje zijn natuurlijk. „Dan schroefden we het scharnier los en ging de magerste erdoorheen. Vaak hadden mensen de sleutel binnen in de deur zitten, dat moet je nooit doen. Wel dubbel op slot, en de sleutel op een andere plek. Af en toe lagen de mensen boven te slapen, dan pakten we alles mee.”

Struisvogelpolitiek

Ook overdag kwamen ze langs. „Post op de grond was de number one giveaway tijdens vakanties. Dan belden we aan, werd er niet opengedaan en probeerden we binnen te komen." Zorg dan ook altijd dat iemand die in jouw afwezigheid weg legt. „Zat de deur niet dubbel op slot, dan konden we flipperen. Dat gaat gewoon met een bankpas. Hengelen deden we ook, met een kledinghanger door de brievenbus. Anders heb je nog de Bulgaarse slag.”

„Mensen denken: ach, dat gebeurt bij mij niet. Struisvogelpolitiek als je het mij vraagt. Daarbij geeft driekwart van de slachtoffers achteraf aan dat zij veel eerder maatregelen had- den moeten nemen.” Coen Staal is voorzitter van de Nationale Inbraak Preventieweken. Het voorbeeld van Mikel Dees is hem niet onbekend.

Inbrekers kiezen doorgaans voor de weg van de minste weerstand. Foto: Getty Images

Verdriet

„Dat soort dingen vergeet je echt niet hè”, zegt Staal. „Het was vaderdag en mijn zoon kwam boven. ‘Hebben jullie zo’n bende gemaakt?’ Alles lag overhoop, tot de trouwalbums aan toe. Mijn zoon heeft daarna nog een half jaar problemen gehad met slapen, wij lagen gewoon boven toen ze binnen waren.”

De dagwaarde van je laptop wordt vergoed, de emotionele schade wordt vaak vergeten. Driekwart van de inbraakslachtoffers voelt zich na een half jaar nog steeds niet veilig in huis. Bij één op de vijf gaat dat gevoel nooit meer weg. Na een inbraak geven slachtoffers in huurhuizen gemiddeld driehonderd euro uit aan preventiemaatregelen, bij kopers gaat dit zelfs richting de duizend.

Zo duur hoeft het zeker niet te zijn. In zo’n 85 procent van de gevallen gaat het om ‘gelegenheidsinbraken’. Staal: „Dat zijn jongens in de buurt die de weg van de minste weerstand kiezen. Zijn het beslag op je deur en de raamboompjes in orde, dan is 70 procent van die inbraken al voorkomen.”