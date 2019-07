Wilde Amerikaanse leger teken inzetten als wapen?

Het klinkt als een plot uit een dystopische sciencefictionfilm; een invasie van een leger bewapende teken dat op catastrofale schaal hel en verdoemenis verspreidt. Toch zal het Pentagon dit mogelijk moeten gaan onderzoeken, het Huis van Afgevaardigden stemde in met een voorstel dat hen hiertoe verplicht.

Uit dit onderzoek moet blijken of het Amerikaanse ministerie van defensie in de koude oorlog experimenten heeft uitgevoerd op teken en andere insecten. Het doel van deze vermeende tests was of ze wellicht als biologisch wapen ingezet konden worden, meldt CBS News.

Leger van teken

„Het doel van mijn wetsvoorstel is antwoorden krijgen op een aantal belangrijke vragen," vertelt lid van het Huis van Afgevaardigden Chris Smith van de Republikeinse partij. Smith lichtte zijn standpunt tijdens het debat toe en meende dat het onderzoek antwoord moet geven op de vragen als 'Hoe zat het programma precies in elkaar?', 'Wie was de opdrachtgever?', 'Zijn er ooit teken ontsnapt?', 'Heeft het programma bijgedragen aan verspreiding van de ziektes?' Is er bruikbare informatie beschikbaar voor wetenschappers die op dit moment onderzoek doen naar deze ziektes?'

Hoewel concreet bewijs ontbreekt, zijn er vermoedens dat er plannen waren om teken te besmetten met ziektekiemen en ze vervolgens los te laten. De bloedzuigende spinachtigen zouden voor ernstige verwondingen, verspreiding van infectieziektes en zelfs dodelijke slachtoffers kunnen zorgen bij potentiële vijanden van de Amerikaanse staat. In de Koude Oorlog werden er wel meer obscure experimenten uitgevoerd door het Pentagon en de Amerikaanse overheid.

Complottheorieën

Smith voelde zich geroepen om de waarheid te achterhalen nadat hij meerdere artikelen en boeken over het onderzoek naar biologische wapens las. Niet iedereen lijkt echter overtuigd van het biowapenonderzoek op de bloedzuigende parasieten, sommige experts menen dat de volksvertegenwoordiger in een hardnekkige complottheorie gelooft. Deze complottheorieën gaan in sommige gevallen behoorlijk ver: zo wordt door sommigen gesteld dat de overheid in het verleden bewust ziektes verspreidde via teken en zouden federale instellingen moedwillig informatie over de ziekte van Lyme en de verspreiding hiervan geheim houden.

Smith maakt zich al jarenlang hard om de ziekte van Lyme op de agenda te krijgen, hij wil meer bewustwording over de ziekte en dringt erop aan dat er meer preventieve maatregelen genomen moeten worden. Of het onderzoek naar de experimenten op teken daadwerkelijk wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Het voorstel moet ook nog door de Senaat worden goedgekeurd.

Tijdens de Koude Oorlog deed het Pentagon wel meer bizarre experimenten op dieren. Zo werden bijvoorbeeld dolfijnen getraind om mijnen en vijanden op te sporen onderwater. Een ander experiment had als doel om katten als mol in te zetten. De dieren werden uitgerust met opnameapparatuur en moesten zo geconditioneerd worden dat ze op afstand commando's opvolgen. Project Acoustic Kitty liep echter uit op een totaal fiasco. Wat bleek? Katten waren totaal niet onder de indruk van de machtigste geheime dienst op aarde en deden alleen maar waar ze zelf zin in hadden.