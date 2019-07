Wederom supermarktrel door terug spugen mondwater

Eerder deze week kwam er al een asociale vrouw in beeld die in een Walmart in Amerika een bak ijs uit het schap pakte, eraan likte, de deksel weer op de pot deed en de bak terugzette in het schap. Nu zijn er wederom beelden opgedoken van een persoon die iets soortgelijks heeft gedaan, namelijk een fles mondspoeling geopend, er een slok van gedronken en het terug gespuugd. Ook deze beelden gaan viral.

De persoon gorgelt met het mondwater en spuugt het terug in de fles. Het gaat om Bameron Nicole Smith, die de video zelf plaatste op Twitter met het bijschrift: 'You bitches with no oral hygiene could take a hint', wat betekent: 'Jullie bitches zonder mondhygiëne kunnen wel een hint gebruiken.'

Onbeschoft

Hoewel niet helemaal duidelijk is of het filmpje van Smith echt is, of in scene gezet, neemt het niet weg dat men de daad van Smith ontzettend onbeschoft vindt. Zo reageert iemand: 'Weer iemand voor in de gevangenis. Hopelijk heb je lol daar met je nieuwe celgenoot', waarmee gedoeld wordt op de 'Lufkin Likker'.

Smith lijkt het zelf alleen maar heel erg grappig te vinden.

Gevolgen

Walmart heeft aan diverse media laten weten ook dit incident te gaan bekijken. Ook Smith kan erop rekenen dat de actie nog een gevolg gaat hebben. De Lufkin Likker kan tot wel 20 jaar gevangenisstraf krijgen voor het 'grapje'.