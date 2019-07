Warmer weer op komst, einde van de week 25 graden

Nog heel even volhouden en dan kun je weer genieten van de zon. Aan het einde van de week wordt het 25 graden en kun je weer in een korte broek paraderen.

Warmere lucht

Donderdag voert een zuidwestenwind nog wat warmere lucht aan, waardoor de temperaturen oplopen. Aan de kust wordt het 22-24 graden en in het oosten en zuiden kan het op grote schaal zomers warm worden met maxima van 25-27 graden.

In het midden van het land wordt het waarschijnlijk 24-26 graden. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui. Dat meldt Weeronline.

Of we in het weekend ook lekker weer hebben, is nog maar de vraag. De temperatuurverwachting voor het weekend is namelijk nog redelijk onzeker. Maar niet getreurd, dit weekend is de kans op een temperatuur van rond de 25 graden in het binnenland is alsnog vrij groot.