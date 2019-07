Wallaby's hupten rond in Amsterdam en Epe

Vanochtend liep er in Epe zomaar een wallaby - een kleine kangoeroe - los. De politie kreeg daar meerdere meldingen over, het dier was gezien bij de rotonde van de N309 en De Meent, schrijft Omroep Gelderland.

„De tweevoeter is vliegensvlug en het is nog niet gelukt om deze te vangen", schreef de politie Epe op haar Facebookpagina. Inmiddels is de eigenaar gevonden.

Over 2 meter hoog hek gesprongen

Het dier was ontsnapt uit Kinderboerderij De Koperen Ezel. De eigenaar, Ard Westerink, weet nog niet zeker hoe dat kon gebeuren. „Gisteravond liep-ie er nog. Het hek is meer dan 2 meter hoog, maar waarschijnlijk is hij er toch overheen gesprongen", vertelt hij aan Omroep Gelderland.

Het dier ontsnapt wel vaker, volgens de eigenaar. „Het is al een keer eerder gebeurd. Het is een hele tijd goed gegaan, maar nu is hij dus toch weer ontsnapt. We gaan dan ook kijken of we maatregelen kunnen nemen."

'Met een rotgang'

Ook in Amsterdam ging een wallaby op stap. Rond 01.00 uur 's nachts werd Artis op de hoogte gebracht van de ontsnapping van het dier, schrijft NH Nieuws. Het hupte richting tramhalte Alexanderplein, maar rond dat tijdstip rijden er gelukkig geen trams.

Een ooggetuige beschrijft dat het dier 'met een rotgang' langs zes politieauto's hupte, waarna het richting de dierentuin is geleid. „Daar is de wallaby onder het aquariumhek door Artis weer binnengekomen", meldt de wallabyverzorger van de dierentuin. Hoe het dier kon ontsnappen is voor Artis nog een raadsel, maar wordt onderzocht. De wallaby maakt het goed.