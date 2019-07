VVD-fractieleider Emmen aangehouden om orgaanhandel

Bij een mislukte ontsnappingspoging in Rotterdam is een man met 68.000 euro op zak de Maas in gesprongen. De politie stond namelijk voor zijn neus en hij had geen (goede) uitleg voor de vele briefjes die hij bij zich had. Dus hij zag maar één uitweg: de rivier in.

De man is alsnog opgepakt, het briefgeld ligt nu te drogen op het politiebureau. Het is nog niet bekend waarom de man zo'n groot bedrag contant op zak had.

Extra werk