VS wil dat Duitsland ook troepen naar Syrië stuurt.

Fans van de Oranjeleeuwinnen die zondag een festival bezoeken, hoeven niks te missen van de waarschijnlijk super spannende WK-finale. Op verschillende festivals is de finale, waarin Nederland het opneemt tegen de Verenigde Staten, namelijk te zien.

Zo kun je op Down the Rabbit Hole in het Gelderse Beuningen, Wish Outdoor in Beek en Donk en op Muze Miss in Oss de finale volgen via een groot scherm. Ook de bezoekers van We Are Electric Weekender in Boxtel kunnen de wedstrijd via een groot scherm volgen.

Samen kijken