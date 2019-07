Vrouw mocht bus niet in 'omdat ze te weinig aanhad'

Een Zweedse vrouw mocht onlangs de bus niet in omdat ze, volgens de buschauffeur, te weinig kleren aanhad. De 19-jarige Amanda Hansson wilde afgelopen vrijdag de bus in Malmö nemen, maar werd tegengehouden door de chauffeur. „Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld”, reageert ze.

Omdat het 27 graden was droeg de vrouw een korte broek en top. Daar was de buschauffeur echter niet van gediend, hij maakte haar duidelijk dat ze in die outfit niet mee mocht rijden.

Seksistisch

Om het verhaal aan te kaarten, schreef ze een post op Facebook. „Ik was zo kwaad dat ik wilde schreeuwen en huilen. Wat voor seksistische man is dit? Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld”, staat in haar bericht.

Gelukkig kreeg Hansson veel positieve reacties op haar Facebookpost. Zo reageert iemand: „Niemand hoeft jou te zeggen wat je wel of niet mag dragen. Ik hoop dat je die visie behoudt, ongeacht wie je tegenkomt."

Geen religieuze of politieke beweegredenen

De buschauffeur die bij het incident betrokken was, is tijdelijk geschorst. De woordvoerder van de busmaatschappij, Skånetrafiken, zegt het voorval te betreuren. „Dit was niet correct. Uiteraard mag iedereen op de bus gekleed zijn in een korte broek en top. Ik kan bevestigen dat de buschauffeur niet handelde uit religieuze of politieke beweegredenen”, aldus Linus Erixon van Skånetrafiken op Twitter.