Vrouw bevalt vier maanden te vroeg van gezonde baby

In de Amerikaanse staat Iowa is een vrouw, Ellonn Smartt, vier maanden te vroeg bevallen. Haar zwangerschap leek goed te verlopen, tot haar vliezen opeens braken. Ze had toen geen keuze meer en moest bevallen van haar baby, een zoon, die op dat moment niet meer dan 368 gram woog. Smartt was eigenlijk uitgerekend in november.

Paniek

Ondanks dat de vrouw rond 6 november zou moeten bevallen, braken haar vliezen op 11 juli al. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar probeerde er rustig onder te blijven. Aan de Amerikaanse website Parents Today vertelt ze haar verhaal. „Ik wist dat de baby het zou voelen als ik in paniek zou raken. Dat mocht niet gebeuren."

Hartverscheurend

Eenmaal in het ziekenhuis, vertelden de artsen de moeder dat ze de volgende dag zou moeten bevallen. „Het was hartverscheurend. Er was namelijk een kans dat hij het niet zou overleven." Uiteindelijk kwam de baby via een keizersnede ter wereld. Hij was gezond en kreeg de naam Jaden Wesley Morrow. In zijn eerste week kreeg het jongetje al veertien bloedtransfusies.

Omdat het jongetje zo vroeg geboren is, mogen zijn ouders en zus hem niet aanraken. Desondanks is het gezin dolgelukkig. „We praten veel met hem en vertellen dat we hartstikke trots op hem zijn. Zijn armen en tenen bewegen soms en hij probeert al zelfstandig adem te halen. Hij is ons kleine wonder."

Inzamelactie

De ouders van Jaden hebben een inzamelactie opgericht, om zo de zorg voor het jongetje in het ziekenhuis te kunnen bekostigen. Op de website worden geregeld updates geplaatst omtrent zijn gezondheid. Er is op dit moment al ruim 5000 dollar opgehaald.