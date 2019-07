Vluchtende chauffeur springt uit bus: 33 gewonden

Een volle bestelbus in Noord-Macedonië is vrijdag in een ravijn gereden nadat de buschauffeur uit het voertuig was gesprongen.

Naar verluidt vreesde de 24-jarige bestuurder voor aanhouding door de politie. De bus die hij onder zijn hoede had bevatte namelijk vooral migranten. 33 vluchtelingen zijn als het gevolg van de crash gewond geraakt, onder wie een aantal kinderen.

Omkeren

Het ongeluk gebeurde vrijdag bij Demir Kapija, 45 kilometer ten noorden van de grens met Griekenland. De bestelbus was de politie, op zoek naar mensensmokkelaars, opgevallen. De bestuurder keerde bij een politiecontrole om en ging ervandoor. Toen de bestuurder merkte dat hij niet kon ontsnappen, sprong hij uit de rijdende auto. Hij raakte daarbij zwaargewond.

De mensensmokkel via de zogenaamde Balkanroute is grotendeels tot stilstand gekomen, maar desondanks worden nog geregeld pogingen ondernomen. Via mensensmokkelaars proberen asielzoekers en vluchtelingen desondanks de grenzen over te steken. Noord-Macedonië is doorgaans de eerste halte na Griekenland, maar vaak stokt de tocht van de vluchtelingen in Servië of Bosnië-Herzegovina.

Turkije

Het is het tweede busongeluk met migranten in korte tijd. Op 18 juli crashte er in Turkije een bestelbus vol met migranten. Hierbij kwamen vijftien mensen om het leven.