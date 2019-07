Vleesfans beboet na eten eekhoorn bij veganstalletje

Of actrice Manuelle Grives zondag op het Belgische festival Tomorrowland nou een rol als drugshandelaar aan het voorbereiden was of niet, volgens het Openbaar Miniserie in Antwerpen heeft zij hoe dan ook strafbare feiten gepleegd. De 34-jarige Nederlandse werd zondag gearresteerd op verdenking van drugshandel.

Dubbel verhaal

Grives zit in de gevangenis van Antwerpen in afwachting van een besluit in de raadkamer vrijdag over verlenging van haar aanhouding. Volgens een woordvoerder van het OM wordt nog onderzocht of haar verklaring, waarin ze toegeeft drugs te hebben verkocht omdat ze een rol aan het voorbereiden was, 'kan kloppen'. „Het is een heel dubbel verhaal. Het blijven strafbare feiten."