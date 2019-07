Verdachte familie wijst naar elkaar na dood moeder

Twee zussen en hun partners die worden verdacht van mishandeling en betrokkenheid bij de dood van hun (schoon)moeder, bleven dat laatste woensdag ontkennen voor de rechtbank Utrecht.

Ze spraken elkaar tegen en beschuldigden elkaar. Het slachtoffer, de 58-jarige Soraya Gooyer, werd eind oktober 2017 dood gevonden in haar woning in de wijk Overvecht. Ze stierf door 'samendrukkend geweld' op haar hals en kaak, stelden deskundigen vast.

Lange periode mishandeld

Uit het ernstige letsel - onder meer gebroken ribben, neus en kaak - bleek dat het slachtoffer een lange periode ernstig was mishandeld. De twee stellen woonden, met een gehandicapte zus en twee honden, in bij het slachtoffer in de kleine flat. De sfeer tussen de twee stellen was en is wantrouwend. Er waren onder meer geldproblemen. Niemand had werk.

Dochters Nicole (33) en Nadia H. (31) hebben hun moeder één keer geslagen en dat was niet meer dan een tik, zeiden ze op de zitting. Patrice C. (43), nu wonend in Den Haag, zou ook maar één keer hebben geslagen. Hij en partner Nicole wijzen voor het geweld naar Kevin N. (33), partner van Nadia, die het Openbaar Ministerie als hoofdverdachte ziet. Hij zit als enige nog in voorarrest.

'Zachtjes' geslagen

N. heeft toegegeven dat hij het slachtoffer meerdere keren heeft geslagen, maar zachtjes, en dat ook Nicole en haar partner sloegen, zei N. Hij blijft stellig ontkennen dat hij haar heeft gedood, ook al is zijn DNA op de keel van moeder aangetroffen.

Tot frustratie van de rechter bleven de verdachten naar elkaar wijzen of ontkennen, zodat niet helder werd wie welke rol had in de ernstige mishandelingen en de dood van het slachtoffer. De vier zeggen dat er ruzie was met moeder, omdat ze niet wilde eten, dat er klappen vielen, maar dat ze daarna gingen slapen. In de ochtend was moeder "opeens dood". Ze lieten haar achter en vertrokken.