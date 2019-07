Veel blaren na eerste wandeldag Nijmeegse Vierdaagse

Dinsdagochtend ging in Nijmegen in alle vroegte de 103e editie van de Vierdaagse van start. De wandelaars stapten nog voor dag en dauw in hun wandelschoenen om vervolgens de eerste kilometers af te leggen. Het lijkt erop dat de dag goed verlopen is. De wandelaars hadden tot 17.00 uur de tijd om te finishen.

Wandelaars op de eerste wandeldag van de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. / ANP

Aangepaste planning

Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel wandelaars de finish niet haalden. Wel is bekendgemaakt dat één deelnemer is gediskwalificeerd. Omroep Gelderland schrijf dat dat volgens marsleider Henny Sackers te maken heeft met het ‘ongeoorloofd gebruik van hulpmiddelen’.

Blaren

Volgens het Rode Kruis zijn er na de eerste wandeldag opvallend veel blaren verzorgd. Zowel onderweg als bij het eindpunt in Nijmegen zijn vele tientallen blaren meer doorgeprikt dan andere jaren.

Het Rode Kruis heeft volgens een woordvoerster geen verklaring voor de grote hoeveelheid blaren bij de wandelaars. Het was dinsdag droog en niet te warm, dus 'optimaal wandelweer', zei Sackers. Er zijn ook niet heel veel meer lopers die voor de eerste keer meedoen. De organisatie zoekt uit waardoor de toename is veroorzaakt.

De eikenprocessierups heeft nog niet veel klachten bij lopers veroorzaakt, maar het parcours van de eerste dag telt ook niet veel eikenbomen. Woensdag gaat de Vierdaagse door een gebied waar extreem veel rupsen zijn bestreden.

Wandelaars rusten uit in Valburg op de eerste wandeldag van de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. / ANP

Met het oog op de voorgaande jaren staat het feest na de eerste wandeldag iets later op de planning dan gebruikelijk. Vorig jaar waren er met name in de Hertogstraat problemen, toen de stroom wandelaars vastliep omdat zij bleven staan om naar de podia te kijken. Op de persconferentie benadrukte Sackers dat zij dit niet nog eens zouden laten gebeuren.