Ondanks de nederlaag, goed nieuws vanuit Frankrijk. Sari van Veenendaal is zondag gekozen tot beste keepster van het WK in Frankrijk!

De Gouden Handschoen

De aanvoerster van Oranje ontving na de verloren finale tegen de Verenigde Staten (0-2) de Gouden Handschoen. Van Veenendaal speelde een sterk toernooi, waarin ze heel wat fraaie reddingen liet zien. Ook in de eindstrijd hield ze Oranje lang op de been.

Van Veenendaal verkozen tot beste keepster van WK. /ANP

„Geweldig dat Sari deze prijs heeft gekregen, ze speelde een geweldig toernooi", zei bondscoach Sarina Wiegman. „Zeker de laatste wedstrijden heeft ze echt heel goede reddingen gehad. Ook in de lucht is ze heel sterk. Sari werkt er nu hard aan om ook haar opbouw te verbeteren. Ze zal nooit de best voetballende keepster worden, maar ze groeit daar wel in."

Van Veenendaal nam na het afgelopen seizoen afscheid van Arsenal. Onduidelijk is waar ze haar carrière vervolgt. „Elke club zou heel blij mogen zijn met haar onder de lat", zei Vivianne Miedema, bij Arsenal ook teamgenote van Van Veenendaal. „Zij is de beste keepster, zo simpel is het. Er zullen nu vast nog meer clubs voor haar komen."

Megan Rapinoe

De Amerikaanse speelster Megan Rapinoe (34) ontving de Gouden Schoen als topscorer van het WK, en werd daarnaast gekozen tot beste speelster. Rapinoe opende in haar derde WK-finale de score uit een strafschop. Dat betekende haar zesde doelpunt van het toernooi, evenveel als landgenote Alex Morgan, die de Zilveren Schoen kreeg. De twee Amerikaanse aanvalsters leverden beiden ook drie assists, maar Rapinoe stond minder minuten op het veld dan Morgan.

Ellen White nam de Bronzen Schoen mee naar huis. De Engelse spits scoorde ook zes keer, maar gaf geen enkele assist. De Duitse middenveldster Giulia Gwinn (20) werd gekozen tot grootste talent van het WK.