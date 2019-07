Tweeling omgekomen in snikhete auto

Een vader uit New York wordt vervolgd vanwege de dood van zijn twee eigen kinderen, het gaat om een tweeling van nog maar 1 jaar oud. De man ging met zijn auto naar zijn werk en vergat dat zijn kinderen nog op de achterbank zaten.

Pas acht uur later, toen hij klaar was met werken kwam hij erachter dat hij een gigantische fout had gemaakt. De twee kindjes hadden geen schijn van kans, hulp kwam voor hen te laat, meldt NBC New York.

Nalatigheid

De 39-jarige vader Juan Rodriguez is na het tragische incident door de politie aangehouden en zit vast. Rodriguez is tweemaal dood door schuld ten laste gelegd en hij zal binnenkort verantwoording moeten afleggen in een rechtbank

De kinderen, een 1-jarig jongetje genaamd Phoenix en een meisje die luisterde naar de naam Mariza, hebben volgens de politie acht uur lang in het extreem hete voertuig gezeten. Dit alles vond plaats op de parkeerplaats van het Fordham Manor VA Ziekenhuis waar Rodriguez werkt als maatschappelijk hulpverlener.

Phoenix en Mariza hebben van acht uur 's ochtends tot half vijf 's middags op deze achterbank gezeten.

Schuim uit mond

Toen de werkdag erop zat kwam de vader erachter dat zijn kinderen nog in de auto zaten, hierop belde hij direct het alarmnummer en werd er nog geprobeerd om ze te redden.

De ambulancebroeders troffen de tweeling aan in kritieke toestand, wat een zeer gruwelijk aangezicht geweest moet zijn. Getuigen meldden dat er schuim uit de monden van de slachtoffers kwam. Nadat tevergeefs geprobeerd werd om ze te reanimeren, werden de kinderen een ogenblik later dood verklaard.

Het was zaterdag rond de 30 graden in New York, de tweeling is urenlang aan temperaturen van tussen de 50 en 60 graden blootgesteld. De officiële doodsoorzaak moet nog wel worden vastgesteld door een patholoog anatoom.