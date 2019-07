Tweede dag op rij boven de 40 graden

Voor de tweede dag op rij is het meer dan 40 graden in Nederland. In het Brabantse Volkel is vrijdag de temperatuur van 40,1 graden aangetikt. Dat meldt Weeronline.

Donderdag werd het landelijk hitterecord, dat woensdag gevestigd was, al verbroken met 40,7 graden in Gilze-Rijen. Ook het record van warmste 26 juli ooit werd verbroken. Het oude record stond op 35,7 graden en werd vorig jaar gemeten. Het is inmiddels vijf dagen op rij een zomerse dag en drie dagen een tropische, waardoor er ook sprake is van een hittegolf.

Hagel en windstoten

Vrijdag is de laatste extreem hete dag. Vrijdagavond en -nacht maakt het zuiden en westen kans op onweer en regen. Ook is er kans op hagel en windstoten. In het noorden en oosten blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. Vrijdagnacht is het opnieuw warm met minimumtemperaturen van 19 tot 22 graden.

Ook zaterdag wordt het nog zomers warm met in De Bilt 26 graden. Zondag komt de temperatuur waarschijnlijk uit op 23 graden en is de officiële hittegolf voorbij.