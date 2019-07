Twee vliegtuigen botsen op Schiphol

De Fivoorkliniek in Den Dolder mist 'bepaalde nuance' in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over hun kliniek waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber was opgenomen. Dat zegt directeur Erik Masthoff van de zorgorganisatie in een interview met de Volkskrant.

In het rapport van de OVV staat dat de kliniek in Den Dolder en de gevangenis in Vught, waar P. zat, ernstige fouten zijn gemaakt. Zo droeg de gevangenis onvoldoende informatie over P.'s zedenproblematiek over aan de kliniek en meldde zij niets over geweldsincidenten van P. in de gevangenis.

Zwaarder