Trump wil niet-witte vrouwen 'terug' sturen

De president van Amerika heeft zich wederom de woede van een hoop mensen op de hals gehaald. In drie tweets legt hij uit waarom een aantal democratische vrouwen uit het congres 'terug moeten naar hun eigen land'.

'Terug naar eigen land'

„Interessant om te zien hoe 'progressieve' democratische congresvrouwen, die van origine uit landen komen waar de overheden een complete en totale catastrofe, de ergste, meest corrupte en onzinnigste waar dan ook ter wereld zijn (als ze al een functionerende overheid hebben), nu luidruchtig en boos aan de mensen van de United States, de beste en meest machtige natie op aarde, gaan vertellen hoe de overheid gerund moet worden", is de eerste zin die Donald Trump twittert.

Hij vervolgt: „Waarom gaan ze niet terug om de totaal kapotte, door criminaliteit geteisterde overheden daar waar ze vandaan komen te vertellen hoe het moet. Daarna kunnen ze terugkomen om ons te laten zien hoe het moet. Deze plekken hebben jullie hulp nodig, jullie kunnen niet snel genoeg vertrekken. Ik weet zeker dat Nancy Pelosi met plezier een gratis reismogelijkheid regelt!"

Amerikaanse vrouwen

Trump twittert het kleine betoog naar vier vrouwen die namens de Democraten in het congres zitten. Drie van de vier vrouwen zijn geboren in Amerika. Het gaat om Alexandria Ocasio-Cortez, die namens New York als democraat is afgevaardigd in het congres. De anderen aan wie Trump zijn wensen richt, zijn Ilhan Omar van Minnesota, Ayanna Pressley van Massachusetts en Rashida Tlaib van Michigan. Omar werd in Somalië geboren maar vluchtte op 10-jarige leeftijd met haar ouders en hun gezien naar Amerika.

In zijn tweets refereert Trump aan een botsing tussen de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en Ocasio-Cortez. De liberale democraten botsen regelmatig met meer behouden democraten als Pelosi. Pelosi werd ervan beschuldigd vrouwen van kleur te marginaliseren om zo hun invloed te beperken. Trump liet aan verslaggevers weten dat de vrouwen Pelosi 'met respect moeten behandelen' en dan Pelosi dit niet moet laten gebeuren.

Reactie

Ocasio-Cortez heeft inmiddels gereageerd op de tweet van Trump. De laat weten dat hij inderdaad gelijk heeft. „Meneer de president, het land waar ik 'vandaan kom' en het land waar we trouw aan zweren, is Amerika. Maar gezien hoe u onze grens kapot hebt gemaakt met onmenselijke kampen [...], heeft u inderdaad gelijk over die corruptie."