Toenemend geweld bij huisartsenposten

Het boerkaverbod wordt per 1 augustus van kracht in Nederland, maar de handhaving laat te wensen over. Dat vinden CDA, VVD en de PVV.

Behoedzaam

In een brief van minister Kajsa Ollongren die naar de gemeenten is uitgegaan staat onder andere dat ambtenaren behoedzaam te werk moeten gaan, zo weet RTL Nieuws. „Het uitgangspunt is altijd om in dit soort situaties te proberen te voorkomen dat de situatie escaleert."