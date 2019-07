Toch vervolging voor Jelle Brandt Corstius

Het gerechtshof Amsterdam laat weten dat journalist Jelle Brandt Corstius zich alsnog voor de strafrechter moet verantwoorden. Dit voor het in de landelijke media en in een persbericht uiten van beschuldigen van verkrachting aan het adres van tv-producent Gijs van Dam.

Speculaties

Eerder had het Openbaar Ministerie (OM) besloten hem niet te vervolgen, maar daartegen had tv-producent Gijs van Dam bezwaar gemaakt. Tegen hem waren de beschuldigingen van Brandt Corstius gericht. Hij spreekt de aantijgingen tegen. Het hof vindt de klacht van Van Dam nu dus gegrond.

Brandt Corstius deed zijn beschuldigingen in 2017 in het dagblad Trouw, het tv-programma DWDD en in het Radio 1 Journaal, zonder de naam van zijn vermeende verkrachter te noemen. Wel bevestigde hij later dat het een man betrof die tegelijk met hem had gewerkt bij het programma Barend en Van Dorp. Naar aanleiding van deze uitlatingen werd Van Dam onderwerp van speculaties.

Algemeen belang

Ook plaatste Brandt Corstius een persbericht op de website medium.com toen bleek dat het OM Van Dam niet zou vervolgen voor het drogeren en verkrachten. Hij herhaalde daarin de beschuldigingen. Van Dam deed enkele malen aangifte van smaad(schrift).

Brandt Corstius stelde dat hij zijn uitlatingen deed in het kader van de #MeToo discussie en daarom niet vervolgd zou moeten worden. Het hof vindt strafrechtelijke vervolging wel nodig, omdat het om meerdere beschuldigingen van een ernstig misdrijf gaat, geuit in landelijke media. Ook ziet het hof een algemeen belang in vervolging.