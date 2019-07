Tijger in bed bij Indiaas gezin na overstromingen

In India keek een gezin uit het dorp Harmuti deze week raar op, toen ze thuiskwamen. In hun slaapkamer troffen ze in bed namelijk een tijger aan.

Zware moessonregens

De tijger komt vermoedelijk uit het Kaziranga National Park in de Indiase deelstaat Assam wordt geteisterd door overstromingen. De zware moessonregens hebben ervoor gezorgd dat tachtig procent van het park onder water staat. De regenval heeft hem waarschijnlijk een ontsnappingsmogelijkheid geboden.

De natuurorganisatie Wildlife Trust had aanvankelijk het plan om de tijger te verdoven. Toen bleek dat het dier heel kalm was, hebben ze daar vanaf gezien. De medewerkers van Wildlife Trust wisten een soort ontsnappingsroute voor hem te maken, waardoor hij kan vertrekken.

Op de vlucht

Niet alleen de tijger heeft het park verlaten vanwege de vele regen. Ook zwijnsherten, olifanten en buffels zijn op de vlucht geslagen voor het vele water. Dat is ook nodig gebleken, want er zijn al veel karkassen van dode dieren in het water gevonden.

Ook mensen in Zuid-Azië hebben te lijden onder de zware regenbuien. In totaal zijn er 152 mensen om het leven gekomen, waarvan zeker vijftig in Assam.