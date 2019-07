Tijd om te bingewatchen: nieuwe series op Netflix!

Heb je Netflix ondertussen uitgespeeld? Geen nood aan de man, de streamingdienst heeft een cadeautje op de plank liggen. Het is vanaf vandaag mogelijk jouw drie lievelingsseries te kijken: Glee, Big Bang Theory én The Fresh Prince of Bel-air. Fijn! Nu hoef je je geen moment meer te vervelen.

Glee

Netflix kondigde vorige maand al aan dat de hitserie Glee op de streamingdienst zou verschijnen, en dit weekend voegden ze daad bij woord. Er staan 121 afleveringen online. Zing lekker alle hitjes uit volle borst mee, terwijl je languit op de bank ligt.

Glee. / Giphy

Big Bang Theory

Netflix heeft maandag elf seizoenen van de Amerikaanse serie The Big Bang Theory op het streamingplatform beschikbaar gesteld. Het twaalfde en daarmee laatste seizoen werd dit jaar op televisie uitgezonden. Of dit laatste seizoen ook op Netflix verschijnt, is nog niet duidelijk.

Big Bang Theory. / Giphy

The Fresh Prince of Bel-Air

Er is al twintig jaar geen nieuwe aflevering van The Fresh Prince of Bel-Air gemaakt, maar het blijft natuurlijk een gouden serie. En zo vindt Netflix. Maandag heeft de streamingdienst alle zes seizoenen op Netflix online gezet.