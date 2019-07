Tiener wint 3 miljoen op WK Fortnite

Zeker drie personen zijn om het leven gekomen door een schietpartij op een voedselfestival in Californië. Ook de vermoedelijke schutter is dood, meldt de plaatselijke politie. Tenminste vijftien mensen raakten gewond. Onduidelijk is of ze allemaal schotwonden hebben. Andere media spreken al van zestig gewonden.

Knoflook

De dader begon te schieten op het zogeheten Garlic Festival in de stad Gilroy. Het festival heeft knoflook als thema. Op videobeelden is te zien hoe mensen in paniek wegvluchten over een veld met kraampjes. Ook zijn schoten te horen. Op beelden van NBC is in paniek vluchtend publiek te zien.