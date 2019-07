Tickets F1 Zandvoort zwaar overprijsd op Marktplaats

De tickets voor de grand prix van Zandvoort zijn verloot. Er waren heel veel geïnteresseerden die teleurgesteld moesten worden.

Duizenden euro's

Maar er is nog een kans om aan kaarten te komen voor de grand prix om Max Verstappen eens in eigen land te zien rijden. Alleen dan moet je wel diep in de buidel tasten, want op Marktplaats worden er al kaarten aangeboden voor duizenden euro's voor de Formule 1-race.

De duurste aanbieding die wordt gedaan (op dit moment) is er een van zes kaartjes voor 2.750 euro. Dit terwijl de normale prijs hiervoor 1.110 euro is. Dat is dus het normale bedrag keer 2,5.

Screenshot Marktplaats

Circuitdirecteur Jan Lammers heeft al in een verklaring laten weten hier tegen te zullen optreden. „De kaarten moeten voor de normale prijs weg. Mensen die woekerprijzen vragen hebben niets met sport en dat gaan we aanpakken. Iedereen die op Marktplaats koopt wens ik veel succes, die staat straks voor een dichte deur. Welke oplossing we hebben om die kaarten eruit te pikken, is het geheim van de smid, maar ze zullen erachter gaan komen."

Als je je kaarten toch moet verkopen, zijn er zat opties. „Voor mensen die echt niet van hun kaarten gebruik kunnen maken, zijn er voldoende mogelijkheden om de kaarten op een betrouwbare manier door te verkopen. Via het Dutch GP-wederverkoopplatform dat in 2020 gelanceerd wordt of aan vrienden en bekenden tegen de normale prijs."

Tien miljoen euro

Overigens lijken ook veel mensen op Marktplaats dat te beseffen en plagen de aanbieders met nepbiedingen van bijna tien miljoen euro.