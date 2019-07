Teek nestelt zich in oog van Amerikaan

Met hogere temperaturen is het tekenseizoen weer in volle gang, dus kan het geen kwaad om je zelf regelmatig te controleren. Er is alleen een plek waar je niet zo snel kijkt...

Dat is namelijk je oog. Toch is het ook mogelijk dat een teek zich daar vestigt, zo ondervond Chris Prater. De Amerikaan had niet door dat de geleedpotige zich er genesteld had, totdat hij tijdens het snoeien van de tuin last kreeg van zijn oog.

Spoelen hielp niet

Hij dacht eerst dat tijdens het tuinieren er iets in zijn oog was gewaaid, maar na het meermaals spoelen van zijn oog was de irritatie niet verdwenen. Dus zocht hij een oogarts op, die hem wist te melden dat er een teek zich in zijn hoornvlies had vastgebeten.

Het beestje moest uiteindelijk met een pincent uit zijn oog worden verwijderd door de oogarts. Prater stelt tegenover de nieuwszender WYMT dat er een 'plopgeluidje' klonk, toen de teek uit zijn oog werd geplukt. Daarna kon hij met een recept voor oogdruppels en antibiotica huiswaarts keren.

In je oog spuiten

Naar eigen zeggen gebruikt Prater altijd anti-insectenspray voordat hij in de tuin aan de slag gaat, maar dat hielp in dit geval niet. „Je kunt dat spul moeilijk in je ogen spuiten", zo concludeerde hij zelf.