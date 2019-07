Taakstraf voor jongen die in school gericht schoot

In september 2018 schoot een 17-jarige jongen uit Koningsbosch gericht in en rond een school in Roermond. De rechtbank heeft hem nu veroordeeld tot 200 uur taakstraf en twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie. De eis van het Openbaar Ministerie was 200 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke jeugddetentie.

Volgens de rechtbank was het bewezen dat de jongen gericht geschoten heeft op een medeleerling, die op dat moment naast een docent stond. Hij wilde op die manier een einde maken aan de pesterijen door deze medeleerling.

Luchtbuks, messen en een bijl

Op 14 september 2018 kwam de jongen met meerdere wapens (een luchtbuks, messen en een bijl) naar school en schoot daar zowel binnen als buiten meerdere malen. Niemand raakte gewond, maar de impact van de schietpartij was bij leerlingen, docenten én in heel Nederland, groot. Dat zegt de rechtbank.

De rechtbank veroordeelde de jongen voor poging tot moord op een medeleerling, poging tot doodslag op een docent en bedreiging van leerlingen en docenten van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) in Roermond.

Van dichtbij geschoten

De leerling op wie de schutter het gemunt had, zat bij hem in de klas. Op 14 september pakte hij thuis in Koningsbosch het geweer, brak een kast open om kogels te bemachtigen en nam een taxi naar zijn school. Toen hij bij zijn school was aangekomen, liet hij eerst zijn geweer zien aan andere scholieren. Hij kondigde daarop aan een medeleerling dood te zullen schieten.

Na zijn aankondiging liep hij de school binnen, op zoek naar de medeleerling. Hij schoot een keer in de lucht, stapte weer naar buiten en zag daar het slachtoffer bij een docent staan. Hij schoot van dichtbij, maar miste zowel de leerling als de docent.

Vooropgezet plan

De rechtbank vindt dat hij welbewust het risico nam dat hij iemand zou doden door te schieten en dat hij met vooropgezet plan heeft gehandeld.

In het voordeel van de jongen spreekt volgens de rechtbank dat hij spijt heeft betuigd en meewerkt aan begeleiding om herhaling te voorkomen. Volgens een psycholoog is hij verminderd toerekeningsvatbaar.