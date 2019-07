Taakstraf voor het negeren van bandenspanningslampje

Het lot van ruim honderdvijftig konikpaarden in de Oostvaardersplassen is woensdag onderwerp van een uitzonderlijk spoeddebat in de Provinciale Staten van Flevoland. Het debat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de PVV. Statenleden onderbreken er hun zomerreces voor. Volgens eerstgenoemde partij stonden de dieren vorige week tijdens de hittegolf 'in de brandende hitte'.

Nog steeds niet naar Wit-Rusland

De drie partijen stellen samen dat Staatsbosbeheer slecht zorgt voor de paarden en willen dat het provinciebestuur ingrijpt. De konikpaarden staan in een zogeheten vangweide van 55 hectare in afwachting van transport naar een natuurgebied in Wit-Rusland. Daar hadden ze eigenlijk al naartoe gebracht moeten worden, maar door bureaucratische problemen in hun nieuwe thuisland is het er nog niet van gekomen.