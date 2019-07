Sushiketen Sumo betwijfelt onafhankelijkheid OM

De sushiketen Sumo twijfelt aan de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en gaat de rechtbank Rotterdam vragen donderdag geen uitspraak te doen in een belastingfraudezaak waarin de restaurantketen en vier leidinggevenden verdachten zijn.

Dat gebeurt na berichtgeving van NRC over een documentaire die werd gemaakt over het onderzoek naar de keten. De verdachten zijn verbijsterd hierover en willen dat er onderzoek komt naar de gang zaken.

Selfmade Films

Advocaten van de verdachten wisten niet van de documentaire, waarover het OM al in 2014 afspraken had gemaakt met het bedrijf Selfmade Films. Doel was volgens het OM en de FIOD om het werk van de opsporingsdiensten in beeld te brengen en aan het grote publiek te tonen. Daarover werd een mediacontract gesloten. Het OM bekijkt nu of de voorwaarden daarin zijn nageleefd. Uitzending zou plaatsvinden na de uitspraak van de rechtbank. Ook zouden de verdachten dan pas worden geïnformeerd over de documentaire. Maar omdat NRC er lucht van had gekregen, is de verdediging versneld ingelicht, begin deze week.

Volgens woordvoerder Jan Driessen van de verdachten zullen ze donderdag vragen de zaak aan te houden. „Waar dit over gaat is of het OM in volledige onafhankelijkheid deze zaak heeft kunnen doen. Doe je iets voor het plaatje of doe je het voor de zaak, is het pr of gaat het om het onderzoek? We zullen zowel aan het OM als aan de rechtbank vragen om de onderste steen boven te halen." Het is in zijn ogen ongekend dat het OM en de FIOD al zo lang bezig zijn met het laten filmen van de zaak.

Gebeurt regelmatig

Het OM zegt dat het regelmatig journalisten meeneemt in een procesonderzoek. In een mediacontract moet onder meer de privacy van de verdachten zijn gewaarborgd, zegt een woordvoerster. Volgens haar levert de media-aandacht niet altijd discussie op.

De kwestie kan op de zitting van de uitspraak worden besproken door verdachten en OM, maar de rechtbank kan ook eerder een besluit nemen over verzoeken die worden ingediend, aldus een woordvoerder van de rechtbank.