'Sterfte aan kanker stabiliseert door betere kennis'

47.000 Nederlanders stierven in 2018 aan de gevolgen van de ziekte kanker. Daarmee is het, net als in voorgaande jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Toch is er positief nieuws te melden. Het aantal kankersterfgevallen daalde namelijk met één procent ten opzichte van 2017.

Nog geen trendbreuk

„Sterfte aan kanker begint door betere kennis te stabiliseren", aldus een woordvoerder van Centraal Bureau voor Statistiek tegenover RTL Nieuws. „Het is het niet genoeg om van een trendbreuk te spreken, maar het kan een begin zijn."

Kanker zorgt nog altijd voor ruim dertig procent van de sterfgevallen, want in totaal overleden er afgelopen jaar 153.000 mensen in Nederland. Dat is een stijging ten opzichte van 2017, toen er 150.000 Nederlanders het leven lieten. Het CBS stelt dat dat geen significante stijging is en dat er geen grote oorzaak voor aan te duiden is.

Wel was er een duidelijk piek aan sterfgevallen door griep. De griepgolf had zeker 1.500 dodelijke slachtoffers tot gevolg wat voor griep een hoog aantal is te noemen.

Meest voorkomend

De meestvoorkomende doodsoorzaken naast kanker zijn hart en vaatziekten, overige ziekten, psychische aandoeningen en zenuwziekten, ademhalingsziekten en een niet-natuurlijke dood. Onder een niet-natuurlijk dood vallen dingen als ongelukken, moorden en zelfdoding. Bij elkaar gold dit voor 7.500 sterfgevallen.