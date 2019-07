Steeds minder mannen actief op arbeidsmarkt

Waar de afgelopen jaren steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt betreden, zijn het de mannen die zich vaker terugtrekken. Uit onderzoek van het CBS blijkt namelijk dat een steeds groter deel van de mannen tussen de 25 en 45 jaar niet (meer) actief is op de arbeidsmarkt.

8 procent

Zo was in het begin van 2009 nog 4,6 procent van de mannen tussen 25 en 45 jaar niet actief op de arbeidsmarkt, inmiddels is dat percentage opgelopen naar dik 8 procent.

Met mannen die inactief zijn op de arbeidsmarkt worden in deze context geen werkloze mannen bedoeld. Het gaat hierbij alleen om mannen die geen betaald werk hebben en daar ook niet naar zoeken/of daar niet beschikbaar voor zijn.

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

De meest genoemde reden om niet te willen of kunnen werken is, zo blijkt uit het onderzoek, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Na ziekte en arbeidsongeschiktheid is opleiding/studie de meest genoemde reden om niet te willen of kunnen werken.