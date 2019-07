Steden leveren bidbook in voor songfestival

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Roelien Smit (26) uit Capelle aan den IJssel, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt zij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Roelien, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik heb een ruis/krakend oor als de muziek ergens hard staat. Mijn gehoor is nu nog goed, maar als ik geen oortjes draag met harde muziek is er een grote kans dat dit later niet meer zo goed is.