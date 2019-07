Spaanse politie vindt wapens Nederlandse bende

In het kader van het onderzoek naar een Nederlandse bende drugscriminelen heeft de Spaanse politie een wapenarsenaal ontdekt. De politie van Málaga trof in een garage van een van de verdachten een Kalasjnikov, vijf machinegeweren, twee Skorpion-pistolen, twee automatische pistolen, een revolver, vier handgranaten en een heleboel munitie aan.

Klaar voor gebruik

Het arsenaal was verstopt in een auto en klaar voor gebruik, aldus meldingen van de politie. Het onderzoek kwam in oktober op gang na de vondst van zes ton cocaïne op een industrieterrein in Málaga. Dat leidde tot wat wordt genoemd "het oprollen van de gevaarlijkste Nederlandse drugsbende in de regio".

Drugslaboratoria

Bij de operatie zijn tot dusverre ook 35 auto's in beslag genomen waarvan de meeste op uiterst geraffineerde wijze waren voorzien van verhulde ruimten om smokkelwaar te verstoppen. Ook is in april een kolossale voorraad grondstoffen voor de vervaardiging van synthetische drugs gevonden.

In Nederland zijn drie drugslaboratoria ontmanteld in de loop van dit onderzoek. In de zaak zijn twintig mensen gearresteerd. Eerst zestien in Spanje en later twee in Nederland, een in Costa Rica en een in Oostenrijk.