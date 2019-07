Smogalarm: wat moet je doen?!

De warmte heeft ervoor gezorgd dat het RIVM een smogalarm heeft afgekondigd in delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland, Zeeland, Flevoland en Utrecht. Maar wat moet je wél en vooral niet doen met deze 'zeer slechte' luchtkwaliteit.

In ieder geval moet je niet denken dat jij totaal geen last zal krijgen van de smog; volgens het gezondheidsinstituut kan namelijk iedereen last krijgen van de vervuilde lucht die wordt veroorzaakt door vorming van ozon bij hoge concentraties wat nu het geval is. We hebben het dan bijvoorbeeld over last krijgen van kortademigheid, hoesten, irritatie aan je ogen, neus en keel en als je astma hebt kunnen je klachten verergeren.

Tips voor tijdens de smog

Heb je last? Blijf dan binnen, als het daar tenminste een beetje fris is. Ook wordt aangeraden om nu met de smog niet te sporten of je op een andere manier zwaar lichamelijk in te spannen. Verder wordt aangeraden om je huis zo goed mogelijk te ventileren, ook al woon je aan een drukke weg. Als er vervuilde stoffen in je huis zitten worden die door het ventileren verdreven. Tip: gebruik zoveel mogelijk de ramen aan de schone(re) kant van je huis om te ventileren.

Ozonverwachting voor vrijdag en zaterdag

Op vrijdag is er opnieuw kans op smog, maar concentraties zullen naar verwachting dan lager zijn. Er geldt vrijdag een smogwaarschuwing voor mensen die normaal gesproken bijvoorbeeld gevoelig zijn voor smog. In de loop van vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe. Dit zorgt er voor dat de ozonconcentraties op zaterdag omlaag gaan en waarschijnlijk onder de waarschuwingsdrempel zakken, schrijft het RIVM.

Wat is smog eigenlijk?

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig - meestal zuidoostelijke - wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel 'zomersmog' genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om voor hoge ozonconcentraties te laten zorgen.