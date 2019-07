Simba opnieuw koning in Disneyland Parijs

The Lion King is terug. De legendarische animatiefilm blaast 25 kaarsjes uit. Naast de live-action film die over twee weken op het witte doek verschijnt, is er nu ook een show, alleen te zien in Disneyland Parijs. Metro nam alvast een kijkje.

Ik geef het maar gewoon toe; tot vorige week kon ik het verhaal over The Lion King niet navertellen. Ja, ik heb vroeger ongetwijfeld fragmenten van de tekenfilm gezien, maar of ik ‘m helemaal heb uitgekeken? Ik kan het me in ieder geval niet herinneren.

Leeuwenkoekjes

Nu Disneyland ons uitgenodigde om hun nieuwe thema The Lion King & Jungle Festival te bezoeken, was ik volgens collega’s de aangewezen persoon om een kijkje te nemen. Met liefde!

Het attractiepark in Parijs staat de komende maanden compleet in het teken van de Afrikaanse savanne en Indiase jungle, oftewel Disney-klassiekers The Lion King en Jungle Book. Het hele park is op de twee kaskrakers afgestemd: van het eten in het Hakuna Matata-restaurant (leeuwenvormpjes op cappuccino’s en milkshakes) tot nieuwe outfits van de bekendste Disneyfiguren (zoals Minnie als ontdekkingsreiziger). Daarnaast is er twee jaar gewerkt aan de show The Lion King: Rhythms of the Pride Land en is er dagelijks een Jungle Book-parade door het park.

Vuurwerk uit Doornroosjes kasteel

Terwijl in Frankrijk een nationaal hitterecord wordt gebroken, strijkt Metro neer in Disneyland Parijs. Het is warm, maar beer Baloo en aap Rafiki die ons opwachten, moeten het veel warmer hebben (ja, ik heb inmiddels beide films gezien). Na een berencappuccino gebruiken we de eerste dag om de attracties in beide parken uit te proberen.

De volgende ochtend is de parade. Het hele park is uitgelopen naar het kasteel van Doornroosje. Precies om 11.15 uur komen de eerste praalwagens de hoek om, terwijl het nummer Trust in Me door de speakers schalt. De wagens worden gevolgd door drummers en tientallen danseressen. De schmink druipt door hun energie en de warme Franse zon zowat van hun gezichten, maar dat zit de act niet in de weg. Als de parade pal voor ons is, wenkt één van de drummers met Mickey aan zijn zij, naar een meisje dat naast mij staat. Ze twijfelt geen moment en rent op hen af om mee te trommelen. „Dit is haar droom”, lacht haar moeder trots. Na een half uur schiet minutenlang vuurwerk vanuit het hoogste torentje van het imposante kasteel. Alsof elk moment een Disney-film kan beginnen.

Show

Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, krijgen we ’s avonds de première van de hoofd-act van het zomerthema voorgeschoteld. Een magistraal openingsnummer van Mufasa achter een groot doek zet de toon van de show. Als het doek valt, brengen spectaculaire beesten, dansers en acrobaten Afrika tot leven. De details in het kostuum, de make-up, het decor; alles klopt. Simba is veranderd in een levensechte leeuw en huilt als hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van zijn vader Mufasa. Het podium draait weg en een grootse Scar, gehuld in donker kostuum, sluipt als een valse leeuw over het podium. Na een half uur wordt The Circle of Life ingezet, met een verliefde Simba en Nala op de voorgrond.

Na een indrukwekkend weekend sta ik twee dagen later weer op Rotterdam Centraal. Ik weet inmiddels: als kind heb ik iets gemist. Maar gelukkig de cirkel van het leven nu (alsnog) rond.

The Circle of Life, Hakuna Matata en Can You Feel the Love Tonight; wie kan de nummers uit de Disney-film niet meezingen? Inmiddels is het vijfentwintig jaar geleden dat The Lion King, met Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timon en Pumbaa in de hoofdrol, uitkwam en direct een dikke hit werd. Nu verschijnt er een nieuwe versie van De Leeuwenkoning, waarbij Beyoncé de stem van Nala verzorgt. Naast een nieuwe, fotorealistische film, komt Afrika ook tot leven in Disneyland. Tot en met 22 september staat het park geheel in het teken staat van deze Disney-klassieker.