Rutte naar Washington voor ontmoeting met Trump

Premier Mark Rutte heeft volgende week donderdag een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Ingewijden bevestigen berichtgeving van BNR hierover. Rutte is dan in de Verenigde Staten voor een handelsmissie in Boston.

Het wordt de tweede keer dat Rutte in het Witte Huis wordt ontvangen. De eerste keer was begin juli vorig jaar. Tijdens die ontmoeting was er een opvallend moment, waarmee Rutte in het buitenland opzien baarde.

Tijdens een monoloog van Trump over het wel of niet kunnen sluiten van een handelsverdrag met de Europese Unie onderbrak Rutte de gastheer met de woorden: „Nee. Dat zou niet positief zijn. We moeten er samen uitkomen.’' Trump stelde juist dat het geen probleem was als er geen verdrag met de EU zou komen.

Onder andere BBC, The Guardian, Politico, Euronews en The Huffington Post pakten destijds flink uit met het verweer van Rutte. „Hij zegt het Trump recht in zijn gezicht", zo luidde een van de commentaren.

Blok

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal ook bij het gesprek in het Witte Huis aanwezig zijn. Blok is dan in Washington om deel te nemen aan een conferentie over religieuze vrijheden op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederland is een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten. Maar sinds het aantreden van Trump is de relatie moeizamer. Dat heeft onder meer te maken met de handelspolitiek van de Amerikaanse regering. Ook het terugtrekken van de VS uit de nucleaire deal met Iran en het klimaatakkoord van Parijs viel niet goed in Den Haag. De Amerikanen storen zich weer aan het feit dat Nederland de NAVO-norm voor defensie-uitgaven niet haalt.