Ruim half miljoen mensen willen Area 51 bestormen

Meer dan een half miljoen mensen hebben zich voor een Facebookevenement aangemeld om de mysterieuze luchtmachtbasis Area 51 te bestormen. 'Lets see them aliens', schrijft de organisator.

Of er op 20 september daadwerkelijk ruim 700 duizend mensen Area 51 zullen bestormen, is maar de vraag. Het lijkt vooralsnog om een grap te gaan, maar onder de meer dan een half miljoen 'aanwezigen' zullen wellicht mensen zitten die 20 september daadwerkelijk Area 51 willen bestormen. Op Facebook worden ook evenementen georganiseerd als 'Watch a bunch of dummies storm Area 51'.

Geruchten

Het bestaan van Area 51 was jarenlang een publiek geheim. Er deden allerlei geruchten de ronde over wat er precies op de luchtmachtbasis in Nevada gebeurde. Zo zouden er wrakstukken van een ufo liggen die in 1947 was neergestort in Roswell.

In 2013 gaf de CIA documenten vrij waaruit bleek dat Area 51 inderdaad bestond. Maar informatie over ufo's was niet te vinden in de documenten. De CIA en de Amerikaanse luchtmacht gebruikten de basis om spionagepiloten te trainen en nieuwe vliegtuigen testen. De proefvluchten zouden een verklaring zijn voor de vele meldingen over ufo's die jarenlang in de omgeving van Area 51 werden gedaan.

Ufo's en aliens

Ondanks dat de CIA een boekje opendeed over Area 51 bleven geruchten over onderzoeken naar ufo's en aliens op Area 51 bestaan. De meldingen over ufo's waren namelijk niet de enige reden van de vermoedens. In 1989 claimde natuurkundige Bob Lazar namelijk al dat hij als wetenschapper in Area 51 buitenaardse technologie had geanalyseerd.

Inmiddels is bekend dat het Amerikaanse ministerie van Defensie wel degelijk onderzoek naar ufo's heeft gedaan. Het Advanced Aerospace Threat Identification Program liep tussen 2007 en 2012 en kostte jaarlijks 22 miljoen dollar. Maar of dat op Area 51 gebeurde, is niet duidelijk. Destijds zeiden bronnen tegen The New York Times dat een soortgelijk onderzoek naar ufo's nog altijd loopt.

Tot op de dag van vandaag is Area 51 omringd met borden waarop staat dat het verboden is in de buurt van de basis te komen. Wie de borden toch passeert, wordt gearresteerd. Op de borden zou zelfs een waarschuwing staan dat overtreders ook mogen worden neergeschoten.