Reuzenteek zo goed als zeker opgedoken in Drenthe

Caroline Clement, een vrouw uit het Drenthse Borger, heeft zeer waarschijnlijk een reuzenteek aangetroffen. Dat meldt RTV Drenthe. Het dier werd onlangs ook al in Duitsland gevonden, waardoor het slechts een kwestie van tijd was voordat het dier ook in Nederland zou opduiken.

Reuzenteken gaan actief op zoek naar mensen en dieren, ze kunnen slachtoffers al rennend wel honderd meter volgen.

'Ik zag meteen dat deze anders was'

De reuzenteek heet officieel de 'hyalommateek'. Het dier zat op het paard van Clement, dat in de wei loopt bij het Drentse Odoorn. „Ik haal dagelijks teken uit mijn paarden en ik zag meteen dat deze anders was. Hij heeft heel lange poten en hij was vooral heel snel", aldus Clement tegenover de regionale zender.

Clement: „Ik heb hem ook nog naast een normale teek gelegd en dan zie je een duidelijk verschil. Ook al had hij zich nog helemaal niet volgezogen".

De hyalomma is volgens bioloog en tekendeskundige Fedor Gassner totaal anders dan de ‘schapenteek’ die we hier vooral kennen, overigens de enige manier waarop mensen de ziekte van Lyme kunnen krijgen. Gassner zei eerder tegen Metro: „Kort door de bocht heeft deze terrorteek ogen, kan hij rennen en mogelijk een erg enge ziekte overdragen: de Krim-Kongo-koorts, een virale ziekte vergelijkbaar met Ebola. Een man in Spanje was hier al mee besmet, die stak vervolgens zijn behandelend personeel aan in het ziekenhuis.”

Teek voorgelegd aan bioloog

RTV Drenthe heeft de foto's van de teek voorgelegd aan bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research, die zich al jarenlang bezighoudt met teken. Volgens hem lijkt het er sterk op dat het inderdaad gaat om de reuzenteek.

Medewerkers van de NVWA of het RIVM moeten nog onderzoek doen om uiteindelijk met honderd procent zekerheid te kunnen vaststellen dat het om de teek gaat. Hoe lang het duurt voordat die definitieve bevestiging er komt, is niet bekend.