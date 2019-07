Rampplek Tsjernobyl wordt 'toeristenmagneet'

Premier Mark Rutte heeft volgende week donderdag een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Ingewijden bevestigen berichtgeving van BNR hierover. Rutte is dan in de Verenigde Staten voor een handelsmissie in Boston.

Het wordt de tweede keer dat Rutte in het Witte Huis wordt ontvangen. De eerste keer was begin juli vorig jaar. Tijdens die ontmoeting was er een opvallend moment, waarmee Rutte in het buitenland opzien baarde.

