Protest tegen export van proefapen

In de haven van Rotterdam heeft de douane 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in vijftien sporttassen verstopt in een container met etherische limoenolie afkomstig uit Mexico.

Haven in Midden-Amerika

„Het schip waar de container mee naar Rotterdam was gekomen, had onderweg ook nog een haven in Midden-Amerika aangedaan", aldus het Openbaar Ministerie (OM) maandag. "In het kader van het onderzoek doen we geen mededelingen over eventuele aanhoudingen", zei een woordvoerder.