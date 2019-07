Poging Het Kanaal oversteken met flyboard mislukt

Het record van de hoogste temperatuur ooit in Nederland is al na één dag gebroken. In Deelen bij Arnhem werd donderdagmiddag om 14.00 uur een temperatuur van 40,8 graden gemeten. Dat meldt Weeronline.

Even later werd het 41,7 graden en zojuist zelfs 43 graden, zegt Jaco van Wezel van Weeronline. „We vragen ons af of er geen natuurbrand is uitgebroken. 39 graden is al bizar hoog, laat staan 43 graden. Dat is heel onwaarschijnlijk." Of de meting klopt of dat er inderdaad sprake is van een andere oorzaak, wordt nu onderzocht.

Het oude record stond één dag op naam van Eindhoven. Daar was het woensdag 39,3 graden. In Gilze-Rijen was het kort ervoor 39,2 graden geworden. Tot aan woensdag stond het record op 38,6 graden. Dat werd 75 jaar geleden gemeten in het Gelderse Warnsveld.