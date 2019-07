'Planten 1 biljoen bomen kan opwarming aarde keren'

Het Eurovisiesongfestival zal volgend jaar in ieder geval niet plaatsvinden in Amsterdam. De hoofdstad heeft besloten zich niet kandidaat te stellen. De gemeente hoopte dat het evenement in de Ziggo Dome kon worden gehouden, maar die zaal blijkt niet beschikbaar.

Te onzeker

De RAI en de Johan Cruyff ArenA waren al niet beschikbaar en de AFAS Live is niet groot genoeg, aldus de gemeente. Amsterdam had er ook over nagedacht van de liedjeswedstrijd een echt festival te maken, op een terrein „met daarop een van de grote Lowlandstenten als hoofdpodium en daaromheen paviljoens met muziek en foodtrucks." Dat bleek uiteindelijk te complex en te onzeker.