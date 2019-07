Oude treinvloer doet nu dienst als tafelvoetbal

„Jackie Groenen geeft de bal diep op Lieke Martens. Martens legt 'm breed op Vivianne Miedema. Miedema moet scoren. Miedema?! MIEDEMAAAA GOAL!" Nee, dit is geen verzonnen verslag van de halve finale van het WK vrouwenvoetbal tussen Nederland en Zweden. Dit was het verslag van de openingswedstrijd op de voetbaltafel van Utrecht Centraal met Anouk Hoogendijk (oud-international) en FC-Utrecht-speler Sean Klaiber achter de hendels tegen twee NS-machinisten.

Jeugdsentiment

De voetbaltafel is grotendeels gemaakt van gerecyclede stukken trein, met name vloerdelen, en werd woensdagmiddag geopend. „Het was even geleden dat ik had getafelvoetbald”, glimlacht Hoogendijk na haar eerste potje. „Er zit een soort jeugdsentiment aangekoppeld. Maar na een tijdje ging het beter. Vroeger in de voetbalkantine, toen er nog geen Playstations bestonden, gingen we gewoon buitenspelen of tafelvoetballen. Alleen ik vind dit toch veel leuker. Je kan gewoon praten en hebt lekker contact met elkaar."

Dat is ook een van de doelen van deze voetbaltafel op Utrecht Centraal: wachtende reizigers de mogelijkheid bieden om elkaar bezig te houden en misschien wel nieuwe contacten te leggen. Het station wordt dan ook stilaan een soort speelhal, want naast de voetbaltafel en de bekende piano staan er ook een schaakspel, een tafeltennistafel, schommels en een boekenstalletje. „Bij die tafeltennistafel zag je dat zodra mensen er eenmaal aan spelen, er vanzelf meer bij komen kijken", vertelt Ilse de Vos-van Eekeren, Expert Circulair binnen de NS.

Veel van die dingen (de piano uiteraard niet) zijn ook gemaakt van gerecyclede treinonderdelen. „Na twintig jaar trouwe dienst geven wij onze dubbeldekstreinen een flinke opknapbeurt, zodat de treinen nog eens twintig jaar mee kunnen", zegt De Vos-van Eekeren. „De vloeren gaan er dan ook uit, alleen die kunnen er daarna dan niet terug in. Dan is het mijn taak om te bedenken wat we met die vloer kunnen doen."

Overal een tafel

Daarom besloot ze een workshop te organiseren, waarop David van der Veldt - die samen met zijn broer het bedrijf Veldtwerk heeft - met dit idee kwam. „Uiteindelijk is dit het eerste station waar er zo'n tafelvoetbal komt te staan”, zegt De Vos-Van Eekeren. „Mijn hoop is dat dit zo aanslaat dat we ze op meer stations kunnen gaan plaatsen. Zo'n voetbaltafel op elk station is mijn droom."

Ook Hoogendijk vindt dat een goed idee. „De tafel is echt supermooi gemaakt. Ik vind het hergebruik van die materialen ook zo leuk. Tegenwoordig is dat natuurlijk echt hot, dat je allerlei dingen moet besparen en hergebruiken. Ik vind het daardoor een hele exclusieve tafel geworden. Ik zou liever zo'n tafel hebben, dan die we vroeger in de voetbalkantine hadden. Daarnaast speelt het ook prima. Alles draait heel soepel en de tafel staat helemaal waterpas." Als ze hoort dat er even verderop eenzelfde soort tafeltennistafel staat, wordt ze nog enthousiaster. „Dat is echt mijn sport. Ik ging vroeger altijd naar de camping en heb ook vaak aan toernooitjes meegedaan."

Uitgeleend

De voetbaltafel is beschikbaar voor iedereen. Alleen aanstaande zaterdag wordt hij eenmalig even 'uitgeleend' aan het FOX Sports Voetbal Festival in de Jaarbeurs.