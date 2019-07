Opnieuw aardbeving Californië met kracht van 7.1.

De Nederlandse voetbalsters zijn onder grote belangstelling van de media begonnen aan de laatste training voor de WK-finale. Bondscoach Sarina Wiegman stapte rond 11.30 uur met 22 speelsters het veld op in Oullins, een stadje in de buurt van Lyon. Lieke Martens bleef opnieuw aan de kant. Ze nam buiten beeld van de vele camera's plaats in de dug-out.

De Limburgse volgt hetzelfde aangepaste programma als in de aanloop naar de kwartfinale tegen Italië en de halve finale tegen Zweden. Het is de bedoeling dat ze aan het einde van de training, die alleen het eerste kwartier open is voor de pers, nog even met de bal aan de slag gaat. Of dat ook echt gaat gebeuren is nog even afwachten.