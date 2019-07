Oplichtster verhuurt dezelfde woning 20 keer

Dinsdag in alle vroegte starten de eerste lopers van de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Meer dan 40.000 man loopt. Al tientallen jaren is de mars een begrip in Nijmegen en omstreken. Inmiddels misschien zelfs wel over de hele wereld, aangezien er vanuit de hele wereld lopers toestromen om mee te doen aan The Walk of the World.

Zelfs de organisatie van de Vierdaagse vraagt zich nog steeds af wat de magie van de mars nou precies is. „Dat als die mensen uit de hele wereld naar Nijmegen komen om deel te nemen, dat is toch prachtig”, vertelt marsleider Henny Sackers. Zelf heeft hij maar liefst 25 keer meegelopen, voordat hij de wandelschoenen in de boom hing en de organisatie in ging.

Verbinding