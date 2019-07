OM wist al in 2017 van moordplannen Taghi

Al in juli 2017 had de recherche een bericht in bezit waarin de nog steeds voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi niet alleen dreigde zijn verraders, maar ook zijn familie te laten liquideren. Die informatie kwam niet goed door. De broer van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen vermoedelijke handlangers van Taghi, werd later vermoord, meldt Het Parool.

Alarmerend bericht

Taghi stuurde een dreigement over het liquideren van verraders volgens de recherche nota bene aan zijn eigen vrouw, niet aan zijn criminele compagnons, blijkt uit onderzoek van Het Parool. Volgens Taghi zou hij ook „hun kinderen, moeders, zussen, vaders desnoods naar de hel sturen."

Dat buitengewoon alarmerende bericht heeft de verantwoordelijken voor het beveiligen van personen binnen het Openbaar Ministerie niet bereikt, voordat in maart 2018 - ruim acht maanden later - Nabil B. als kroongetuige werd gepresenteerd. Dat bevestigen ingewijden binnen de opsporingsdiensten. Zes dagen na de bekendmaking van de kroongetuige werd diens onschuldige broer Reduan doodgeschoten: precies in lijn met wat Taghi in dat onderschepte bericht had voorspeld.