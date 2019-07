Oekraïne pakt mogelijke getuige neerhalen MH17 op

Willem Holleeder, de bekendste crimineel van het land, moet levenslang de cel in voor de liquidaties van Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004) Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). In de extra beveiligde rechtbank 'de bunker' in Amsterdam Nieuw-West hoorde hij de uitspraak aan. Voorzitter Wieland van de rechtbank las een 'sterk verkorte versie' van het vonnis voor. Dat duurde iets meer dan een uur. Toen het woord 'levenslang' viel in de rechtbank werd geklapt en geschreeuwd.

De rechters geloven het Openbaar Ministerie en prikken door het verhaal van Holleeder heen dat hij een 'boef' is, maar zeker geen monster - zoals hij zelf altijd zegt. Alweer vier maanden geleden eiste het Openbaar Ministerie na 61 lange zittingsdagen een levenslange gevangenisstraf tegen Holleeder. Volgens hen is hij schuldig aan vijf moorden, doodslag, poging doodslag en mede leidinggeven aan een criminele organisatie. De rechtbank gaat daar volledig in mee.

Moorden