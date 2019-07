Nieuwjaarsvuur Scheveningen levert 236 claims op

De 'reuzenteek' die eerder deze maand is gevonden in het Drentse Odoorn is inderdaad een hyalommateek. Dat meldt het RIVM. Het is de tweede keer dit jaar dat zo'n tropische teek in Nederland is aangetroffen.

De hyalommateek kan het Krim-Congovirus bij zich dragen, wat bij mensen voor een ernstige en zelfs dodelijke koortsbesmetting kan zorgen. Maar volgens het gezondheidsinstituut is dit virus niet aangetroffen bij de teek uit Drenthe.

Rickettsia aeschlimannii