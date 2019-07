Nieuwe Lion King blijkt niet alleen maar animatie

De remake van The Lion King is een knap staaltje animatiewerk, maar in de film zit ook één echt shot. Dat heeft Jon Favreau, de regisseur van de film, onthult via Twitter.

Eerste shot

Het gaat om een beeld van de Afrikaanse savanne, met de opkomende zon op de achtergrond. „Het is het eerste shot van de film, waarmee ‘the circle of life' start", vertelt Favreau.

In totaal telt de film 1490 shots, die zo goed als allemaal gemaakt zijn door computers. „Maar ik heb er één shot ingesmokkeld die we echt gefotografeerd hebben, gewoon om te zien of het iemand zou opvallen”, aldus de regisseur.

Enorme hit

De remake is een enorme hit. Het openingsweekend in de Verenigde Staten leverde meer dan 190 miljoen dollar op. En ook in Nederland trok de film in de eerste vijf dagen meer dan 600.000 bioscoop bezoekers.