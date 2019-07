Nieuw hitterecord: 39,2 graden in Gilze-Rijen

De extreme hitte zorgt woensdag voor problemen met bruggen. Ze gaan moeilijk open en dicht omdat door de hitte het staal uitzet. Het kwik is woensdag op sommige plaatsen gestegen tot boven de 39 graden.

Onder meer in Amsterdam, Haarlem en Middelburg werken veel bruggen niet goed. Andere plaatsen kampen met dezelfde problemen. Gemeenten zorgen er in veel gevallen voor dat de bruggen gekoeld blijven, zodat de brugconstructies minder snel uitzetten.

Het wegverkeer kan hinder ervaren doordat ruggen openstaan en daardoor niet begaanbaar zijn.

Na 75 jaar

24 juli 2019 gaat de boeken in als de nieuwe heetste dag van Nederland. Na 75 jaar is het hitterecord van 38,6 graden in Warnsveld verbroken. Woensdagmiddag werd om iets voor drie uur in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen een temperatuur van 38,8 graden gemeten.

Inmiddels loopt de temperatuur in Gilze-Rijen verder op naar 39,2 graden gemeten. De temperatuur kan nog iets verder oplopen, maar de kans dat het vandaag 40 graden wordt is klein, zegt Weeronline. Ook in het Limburgse Ell is de 39,2 graden aangetikt.

Warmste 24 juli

Het is daarnaast ook officieel de warmste 24 juli ooit gemeten in De Bilt. De thermometer gaf om 14.10 uur een temperatuur aan van 34,2 graden. Daarmee is het oude record van 34,1 graden uit 1994 gebroken.

Ook onze zuiderburen hebben een nieuw hitterecord. Het kwik is in België opgelopen tot 38,9 graden in Kleine Brogel. Het oude record was in 2015, toen werd het 0,1 graden minder. Donderdag wordt het mogelijks nog warmer, tot 40 graden. Voor woensdag en donderdag had het Belgische weerinstituut KMI al voor het eerst code rood afgegeven vanwege de hitte.

Luchtfoto van de eerste strandgangers op het strand van Scheveningen. Het KNMI heeft een code oranje afgegeven wegens de hoge temperaturen en er is een hitteplan afgekondigd. Foto: ANP.

Nationaal Hitteplan

Woensdag is de tweede tropische dag op rij. Het Nationaal Hitteplan is van kracht en het KNMI heeft code oranje afgekondigd. In het Hitteplan staat:

Drink voldoende

Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon

Zoek de schaduw op

Smeer de huid in met zonnebrandcrème

Beperk lichamelijke inspanning in de middag

Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning

Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben

Frankrijk

Ook in de rest van Europa is het bloedheet. In Frankrijk zijn vijf sterfgevallen en 27 urgente opnames in ziekenhuizen geregistreerd die mogelijk een gevolg zijn van de hitte. De Franse autoriteiten onderzoeken nog of de hitte inderdaad de oorzaak is.